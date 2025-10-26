ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಲಾಭ: ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ

Low investment business ideas
: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೀದಿಬಿದಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold price drop: ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ತಜ್ಞರು.
ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯಗಳು
* ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಿಷನ್: ಸುಮಾರು 3,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸ್ಟಾಲ್ ಸೆಟಪ್: ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
* ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್: 2.5 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ 270– 300 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು: 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಒಂದು ದಿನದ ಬಾಳಿಕೆಗೆ) ಸಾಕು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸರಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 20,000 ರೂ.ನಿಂದ 30,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ ಸುಲಭ
ಈ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಗೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಫ್ರೈಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..
ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 20 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ 50 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 30 ರೂ. ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 40 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮಗೆ 1200 ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 35,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಸ್ಗಳು, ಚೀಸ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿ ಪೆರಿ ಫ್ರೈಸ್ನಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಯು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.