English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದು!

work from home business: ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 2, 2025, 04:51 PM IST
    ಅನೇಕ ಜನರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 9 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಾದರೂ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ
camera icon12
Aishwarya Rai
ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಾದರೂ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon9
Baba Vanga
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Deepika Padukone bodyguard salary
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದು!

business idea: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 9 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅದು ಅಗರಬತ್ತಿ (ಧೂಪದ್ರವ್ಯ) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಹಾರ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಅಗರಬತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಗರಬತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಶ್ರೀಗಂಧ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿಯಂತಹ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಋತುವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ತುರ್ತು ಆದೇಶ: ಯುಪಿಎಸ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರತವು ಅಗರಬತ್ತಿಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ: ಅಗರಬತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸಾಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೂಲಭೂತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ತುರ್ತು ಆದೇಶ: ಯುಪಿಎಸ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅಗರಬತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೂ. 40,000 ರಿಂದ ರೂ. 80,000 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಂತ್ರ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು (ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಇದ್ದಿಲು), ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಯಂತಹ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಲಾಭವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 60,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ, ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಅಗರಬತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಗರಬತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಜನರು ಹೊಸ ಪರಿಮಳಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಜಾ, ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

business ideaLow Investment Businessagarbatti makingagarbatti businessincense stick manufacturing

Trending News