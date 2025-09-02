ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!!

Safe investment schemes
: ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ, ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD): ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು 5 ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಖಾತರಿ ಆದಾಯ, ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ.
ಜೀವ ವಿಮೆ: HDFC ಲೈಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF): ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹500 ರಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. PPFನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 7.1% ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ 7ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ: ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ETFಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD): ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ RD ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ FDಯಂತೆಯೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)