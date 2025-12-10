English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಆದರೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ

ಈ ಬಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:03 AM IST
  • ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
  • ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
  • ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಆದರೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.  2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ  ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು.  

ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಜನವರಿಯ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR)ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ? ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಡಿಎ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? : 
ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR)ವನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 58% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 2% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇದು 60% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಜನವರಿ 2026 ರ ನಂತರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಂಬಳ-ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ? : 
ಹೊಸ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು  ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಡಿಎ ಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದುಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಯ ತಜ್ಞರದ್ದು. 

7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ  ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದರರ್ಥ 2026 ಮತ್ತು 2027 ರ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೊಸ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೂಡಾ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? : 
ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 2027 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

