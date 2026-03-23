LPG Booking Scam: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಂಚನೆ..!

LPG Booking Scam: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಅನೇಕರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜನರನ್ನ ವಂಚನೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯಲು ವಂಚಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಂಚನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಈ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ವಂಚಕರು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು WhatsApp ಮೂಲಕ “Gas Bill Update APK” ಎಂಬ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, UPI ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನ 1930 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ cybercrime.gov.inನಲ್ಲಿಯೂ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?
ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ವಂಚಕರು ಜನರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
* ಅಪರಿಚಿತ SMS ಅಥವಾ WhatsApp ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
* ಯಾವುದೇ “APK File” ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
* ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.
* ನಿಮ್ಮ OTP, UPI ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
* ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
* ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ.
* ವಂಚನೆಯ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ 1930 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
* cybercrime.gov.inನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.