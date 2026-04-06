ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕನೆಕ್ಷನ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು!

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 6, 2026, 03:20 PM IST
  • ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್
  • ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿನಿ ಎಫ್‌ಟಿಎಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯ
  • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು!.. ಪವಿತ್ರಾಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ತಾಳಿ
28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. CSKಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು!
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನಕವರ್ಷ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
LPG Gas Connection: ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಿನಿ ಎಫ್‌ಟಿಎಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನ ಈಗ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿನಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,581ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 5 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ ಕೇವಲ ₹600ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜನರು ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ಈ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ 6,000 ರಿಂದ 7,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

1 ಸಿಲಿಂಡರ್ 15-20 ದಿನ ಬಳಸಬಹುದು 

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ FTL ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುಮಾರು 15-20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವವರಿಗೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ  

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಸಿಎನ್‌ಜಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ತೀರಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಪ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

LPG shortageMini FTL gas cylinderLPG crisis Delhi NCRmini gas cylinder schemegas cylinder without connection

