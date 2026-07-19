/LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದವರೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ
ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ HPCLನ 10 ಕೆಜಿ ‘HP Navya’ ಕಂಪೋಸಿಟ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಮೆಟಲ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ?
ಹೊಸ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ:
* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
* ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು
* ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
* ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು
* ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು
* ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು KYC Know Your Customer ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
KYC ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ದೃಢೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ HPCLನ ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿತರಕರ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು
ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವಾಗ, ಬಳಸಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ವಿತರಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
HP Navya ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
HPCL ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ HP Navya Composite LPG Cylinder ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದು.
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
* ಕಡಿಮೆ ತೂಕ
* ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದ ವಿನ್ಯಾಸ
* ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು
* ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ
* ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಈಗ ಕೇವಲ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, HPCL ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
HPCLನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
HPCLನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ
ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು, ಫುಡ್ ಕಾರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ?
ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
* ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಗದಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
* KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
* HPCL ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
* ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
* ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.