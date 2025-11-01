LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.

LPG cylinder price drop: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ (IOC), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HPCL) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 4.5 ರಿಂದ ರೂ. 6.5ರವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ LPG ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ — ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹1,590.50, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹1,542, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹1,694 (₹6.5 ಇಳಿಕೆ), ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹1,750 (₹4.5 ಇಳಿಕೆ). ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮನೆ ಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2025 ರಂದು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹50 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹853, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹879, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹852.50 ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹868.50 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ₹905, ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ₹951 ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ₹890.50 ದರದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಸತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ LPG ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
