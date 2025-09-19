ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!?

gas cylinder price : ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ದಸರಾಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 12% ಮತ್ತು 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ 5% ಮತ್ತು 18% ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆ, ಕಾರುಗಳು, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ದೂರದರ್ಶನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. FMCG ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಕಡಿತವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ 5% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ 18% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ LPG ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ನಂತರವೂ ದೇಶೀಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ 18% GST ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
