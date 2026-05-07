ಗೃಹಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸುವ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ₹339 ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ₹69 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
LPG Cylinder Prices: ದೇಶದಲ್ಲಿ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಗಾತ್ರ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೃಹತ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 14.2 ಕೆಜಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 913 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 965 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 339 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
XTRALITE ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ XTRALITE ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಗುರ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 10 ಕೆಜಿ XTRALITE ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 652.5 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ 339 ರೂ.ಗಳಿಂದ 826 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು: ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಗರಿಷ್ಠ 3,071 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ 3,094 ರೂ.ಗಳಿಂದ 3,225 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು: ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ 47.5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಸುಮಾರು 7,674 ರೂ.ಗಳಿಂದ 7,730 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 425 ಕೆಜಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೃಹತ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ 68,707 ರೂ.ಗಳಿಂದ 69,209 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಗೃಹೇತರ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು: ಇವು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
5 ಕೆಜಿ ಗೃಹೇತರ: ಇದರ ಬೆಲೆ 810 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬೆಲೆ 1,754 ರಿಂದ 1,770 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರಗಳ ಏರಿಳಿತ ನೇರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು LPG ದರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)