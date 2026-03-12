ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸರಳ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಅನೇಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಈಗ QR ಕೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನೀವು ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು, ಯಾವ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು? ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ QR ಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು?
QR ಕೋಡ್ ಎಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋಡ್. LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕೋಡ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡರುತ್ತದೆ..
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿವರಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ:
ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭರ್ತಿ ದಿನಾಂಕ
ಬಾಟಲಿಂಗ್ ಘಟಕದ ವಿವರಗಳು
ವಿತರಣಾ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ QR ಕೋಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IOCL) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. QR ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಯ ಮದನ್ಪುರ್ ಖಾದರ್ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (PESO) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2022 ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ನಂತರ, ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 27, 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, IOCL ಒಟ್ಟು 23,827 QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು 14.2 ಕೆಜಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿತರಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ QR ಕೋಡ್ನಿಂದ ಕಂಪನಿಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಪೂರೈಕೆಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಳ್ಳತನ, ಗ್ಯಾಸ್ ದುರುಪಯೋಗ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿವೆ. ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..