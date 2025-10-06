English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ?

lpg cylinder: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳೆಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.  

Oct 6, 2025
  • ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮುಂತಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ
  • ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ?

lpg cylinder: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಡುಗೆಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOC), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (BPCL) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (HPCL) ಸೇರಿ ಮೂವರು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರವಹಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 331 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇವು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?
ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮುಂತಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ:
ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಕಾರಣ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಿಲದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದದಿಂದ ಭಾರತದ ಲಾಭ

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅನಿಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಪೂರೈಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
 

