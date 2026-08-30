/ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 7 ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ

Gas Cylinder New Rules From September 1st: ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ e-KYC, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ, LPGಯಿಂದ PNGಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ LPG ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು HP ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು LPG ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ?
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಗೃಹಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹942, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹941.50, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹968 ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹957.50 ದರ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ, ಆಮದು ವೆಚ್ಚ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು LPG ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
LPG e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನ
LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ e-KYC. e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, e-KYC ಅಗತ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ authentication ಮಾಡದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಾದ authentication ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ LPG ಸಂಪರ್ಕದ e-KYC ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೊಸ LPG ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡೇನ್, HP ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. LPG ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನವಿದೆ.
LPG ಬದಲು PNGಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಂದರೆ PNG ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ LPG ಬಳಕೆಯಿಂದ PNGಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ದೇಶೀಯ PNG ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಉದ್ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪೈಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ LPG ಮತ್ತು PNG ಎರಡೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, LPG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ OMC ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಡುವೆ 25 ಅಥವಾ 45 ದಿನಗಳ ಅಂತರ
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವೆಂದರೆ 25 ದಿನ ಮತ್ತು 45 ದಿನಗಳ ಅಂತರ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು refill ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬುಕಿಂಗ್ವರೆಗೆ 25 ದಿನಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಅಂತರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು 21 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು refill booking timelines ಕುರಿತು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 25 ದಿನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 45 ದಿನಗಳ ನಿಯಮವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
PNGಗೆ ಬದಲಾದರೆ LPG ಸಂಪರ್ಕದ 30 ದಿನಗಳ ನಿಯಮ
PNG ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ನಂತರ LPG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, PNGಗೆ ಬದಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರು LPG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರು PNG ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದರೆ LPG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮರುಪಡೆಯಲು transfer voucher ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ LPG ಮತ್ತು PNG ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
LPG ಡೆಲಿವರಿಗೆ OTP ಅಗತ್ಯ
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ OTP ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ OTP ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪುವುದನ್ನ ತಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
* ನಿಮ್ಮ LPG e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.
* ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂತರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ.
* LPG ಮತ್ತು PNG ಎರಡೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿತರಕರ ಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಅಧಿಕೃತ LPG ದರ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರವೇ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ LPG ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ LPG ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. e-KYC, LPG ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ, PNGಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, 30 ದಿನಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು OTP ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ e-KYC ಗಡುವು LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ e-KYC ಕುರಿತ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ; ಈಗಾಗಲೇ authentication ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ LPG ವಿತರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್/ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.