ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೈಲು ಫಿಕ್ಸ್‌..! ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು LPG ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ - ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು LPG ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ (DBC) ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮನೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಸಲು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಮನೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ 40 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು.