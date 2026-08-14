/LPG e-KYC: ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ e-KYC ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

LPG e-KYC Online: ದೇಶದ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕದ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 16ರ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
LPG e-KYC ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತನ್ನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ e-KYC ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
LPG ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಹಾಗೂ LPG ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಪೂರೈಕೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ LPG e-KYC ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. Indane, Bharat Gas ಮತ್ತು HP Gas ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ OTP ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Indane Gas ಗ್ರಾಹಕರು e-KYC ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Indane LPG ಗ್ರಾಹಕರು IndianOilನ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ LPG ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ e-KYC ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ Aadhaar Face Authentication ಬಳಸಿ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
HP Gas ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
HP Gas ಗ್ರಾಹಕರು HP Pay ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ e-KYC ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ, LPG ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ e-KYC ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
Bharat Gas ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
Bharat Gas ಗ್ರಾಹಕರು BPCLನ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, LPG ಗ್ರಾಹಕ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. OTP ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ OTP ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ e-KYC ಸಾಧ್ಯ
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ e-KYC ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ LPG ವಿತರಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ e-KYC ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ e-KYC ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ OTP/ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ LPG ವಿತರಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, LPG ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿತರಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅಥವಾ 16? ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ
LPG e-KYCಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, Indian Oil ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರೊಳಗೆ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಕ್ಷಣವೇ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
e-KYC ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ LPG ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ/ಸಬ್ಸಿಡಿ/ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Statusಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. Status ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಅಥವಾ pending status ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ LPG ವಿತರಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು
e-KYC ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ OTP, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, UPI PIN ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬಾರದು. e-KYC ಮಾಡಲು ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ LPG ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಯಾರಾದರೂ e-KYC ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ
LPG e-KYC ಕುರಿತ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳಿತು. e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸುಗಮವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ LPG ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Indane Gas, Bharat Gas ಮತ್ತು HP Gas ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ e-KYC ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: e-KYC ಗಡುವು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ LPG ಕಂಪನಿಯ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ/ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.)