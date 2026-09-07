/LPG e-KYC ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆ ದಿನ.. ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಬಾರಿ‌ ಆಗಲಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ!

e-KYC last date: ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ (LPG) ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲವೋ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ LPGಗೆ e-KYC ಮಾಡದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂದೇ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7) ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ e-KYC ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ e-KYCಗೆ ಗಡುವು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೋದ ತಿಂಗಳ 31ರಂದು ಅಂತಿಮ ದಿನ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ LPG ಗ್ರಾಹಕರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 16, ಆಗಸ್ಟ್ 23, ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ e-KYC ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
e-KYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಂದೇ ಗ್ರಾಹಕರು e-KYCಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ LPG ಸಿಲೆಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದು
ಇಂದು ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ LPG ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (ಸಬ್ಸಿಡಿ) ರದ್ದಾಗಬಹುದು.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದರ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು
ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ LPG ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಥಗಿತ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಿದೆ.
3 ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ e-KYC ಮಾಡಬಹುದು
1) ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ LPGಯ ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ LPG e-KYC ಮಾಡಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಗಳು:
* Indian Oil ONE
* Hello BOCL
* HP Pay
2) ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
3) ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ: ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.