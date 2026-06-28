/ಜೂನ್‌ 30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕನೆಕ್ಷನ್ ‌

LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ LPG e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಕಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಲುಪಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ e-KYC ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು HP ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ LPG ಕಂಪನಿಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಮತ್ತೆ e-KYC ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಯಾರು ಮಾಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲು e-KYC ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ:
* LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು.
* ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
* ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
e-KYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಇಲ್ಲ. e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದಿನಂತೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಯಾರಿಗೆ e-KYC ಕಡ್ಡಾಯ?
* ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ e-KYC ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
* ಇದುವರೆಗೆ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
* ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ LPG ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ e-KYC ಮಾಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
e-KYC ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು?
* ಸಮೀಪದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
* ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
* ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು: e-KYC ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
* LPG ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ
* ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
* ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ e-KYC ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ LPG e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.