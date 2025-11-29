ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಪರ್‌ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ವಿಮೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

LPG insurance: ಗ್ರಾಮ-ನಗರ ಎಲ್ಲೆಡೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಜನರನ್ನು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ—ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ LPG ಬಳಕೆದಾರನಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಚಿತ ವಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಈ ವಿಮೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹೊಸ LPG ಸಂಪರ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, HP ಗ್ಯಾಸ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಮೆಯೊಳಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕವರೆಜ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ರೂ.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ಮರಣ ವಿಮೆ ರೂ.6 ಲಕ್ಷ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೂ.30 ಲಕ್ಷ, ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಗೆ ರೂ.2 ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ.10 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಫೋಟ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್, ರಬ್ಬರ್ ಪೈಪ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡಿಸುವ ಜಾಗದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಇರಬಾರದು. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರಿಗೂ, ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಕ್ಲೈಮ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಸರಳವೇ—FIR, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ವಿಮೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮಿನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸುಲಭ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ವಿತರಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ಲೈಮ್ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. mylpg.in ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಉಚಿತ ವಿಮೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಗಡಿಪಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರಣ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.