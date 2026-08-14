/ಇನ್ನು ಎರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ... ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕನೆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌!!

LPG e-KYC Deadline: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. LPG e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ LPG ಗ್ರಾಹಕರು e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
LPG e-KYC ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ e-KYC ಮೂಲಕ LPG ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು PMUY ಅಧಿಕೃತ FAQ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇರಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ 16ರೊಳಗೆ e-KYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ 16ರ ಗಡುವಿನ ಕುರಿತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ LPG ವಿತರಕರು e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ದರದ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ e-KYC ಮಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಕರ ಜಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ LPG ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ SMS ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ; ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದು
e-KYC ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ PMUY ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ Self (Face-based) Biometric Aadhaar Authentication ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ LPG ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ Aadhaar FaceRD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಖದ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ, e-KYC ಅಥವಾ Aadhaar authentication ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ನಂತರ Aadhaar FaceRD ಮೂಲಕ ಮುಖದ ದೃಢೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಇಂಡೇನ್ ಗ್ರಾಹಕರು IndianOil ONE ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ e-KYC ಅಥವಾ Aadhaar Authentication ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ, Aadhaar FaceRD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮುಖದ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ PMUY ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡ Oil Company Mobile App ಮತ್ತು Aadhaar FaceRD ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ face-based e-KYC ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು Hello BPCL ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ e-KYC ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ, Aadhaar authentication ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೆನು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ Google Play Store அல்லது App Storeನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಂಪನಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ್ನೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
HP Gas ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
HP Gas ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ HP Gas ಸೇವೆ ಅಥವಾ HP Pay ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ e-KYC/Aadhaar authentication ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ face authentication ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ತಮ್ಮ LPG ವಿತರಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
e-KYC ಮಾಡಲು ಏನು ಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲೇ e-KYC ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, LPG ಗ್ರಾಹಕ ವಿವರಗಳು, ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. Face authentication ಬಳಸುವವರಿಗೆ Aadhaar FaceRD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ PMUY ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ವಯಂ face-based biometric authenticationಗೆ Oil Company Mobile App ಮತ್ತು Aadhaar FaceRD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. (PMUY)
ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ!
e-KYC ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರಿಚಿತ SMS, WhatsApp ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. OTP, ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಅಥವಾ UPI PIN ಅನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. e-KYC ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ LPG ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. PMUY ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ face-based Aadhaar e-KYCಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 16ರ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ e-KYCಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿತರಕರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ e-KYC ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ದರದ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 16ರ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ LPG ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ.