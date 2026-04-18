LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!

LPG Gas Cylinder Booking : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೂ, ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪೈಪ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (PNG) ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (LPG) ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ, ಇಂಧನ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ PNG ಮತ್ತು LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ CNG ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಹ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಈಗ OTP ಅಗತ್ಯ:
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ (LPG) ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ OTP ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ OTP ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ತಮ್ಮ LPG ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂತರವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು? (ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು HP ಗ್ಯಾಸ್)
ನಿಮ್ಮ ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ HP ಗ್ಯಾಸ್ LPG ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ LPG ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ (ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಥವಾ HP ಗ್ಯಾಸ್) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ LPG ID ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: "ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮರುಪೂರಣ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಹಂತ 5: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಣಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಹಂತ 6: SMS ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ನೀವು ನಿರಂತರ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಹಂತ 7: ವಿತರಣೆಯ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಈ OTP ಅನ್ನು ವಿತರಣಾ ಏಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
OTP ಏಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
OTP ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮುಂದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು?
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು 25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
