LPG Gas Cylinder Price Today : ಮೇ 1ರ ಹೊಸ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ (Commercial LPG price) ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
Today LPG Gas Cylinder Price : ನಗರವಾರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು : ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 990 ರಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.. ನಗರವಾರು ದರದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ 993 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಿನ ಬೆಲೆ 3071.50 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕೇವಲ 2078.50 ರೂ. ಇತ್ತು.
ಮುಂಬೈ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಲೆ 993 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3024 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ 994 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 3202 ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 3237 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 2365 ರೂ.ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 3361 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ 3099 ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಬಳಕೆಯ (14.2 ಕೆಜಿ) ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂದಿಗೂ 913 ರೂ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟಿಪಿ (OTP) ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗಲ್ಲ : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು 'ಡೆಲಿವರಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್' (DAC) ನೀತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಡ್ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ : ವಿತರಣಾ ವ್ಯಕ್ತಿ (Delivery Boy) ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಒಟಿಪಿ (OTP) ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ವಿತರಣಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕಾಳಸಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ : ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2021ರ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 1,441 ರೂ. ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 159.50 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಯು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.