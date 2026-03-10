English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Business
  LPG Cylender Price Today : ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ..! ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

LPG Cylender Price Today : ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ..! ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

LPG Gas cylender price today : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ಇಂಧನ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಏರಿಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ (14.2 ಕೆಜಿ) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 10, 2026, 02:09 PM IST
    • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
    • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ (14.2 ಕೆಜಿ) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (LPG) ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.

LPG Cylender Price Today : ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ..! ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Today LPG gas cylender price in Karnata  : ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (LPG) ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು LPG ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಹಠಾತ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಟೇಲ್‌ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.. ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 60 ರೂ., ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಬೆಲೆ 114.5 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

ನಗರ  ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ₹934.00 ( +60.00 ) ₹1,946.50 ( +144.00 )
ಬೆಂಗಳೂರು  ₹915.50 ( +60.00 ) ₹1,958.00 ( +144.00 )
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ₹915.50 ( +60.00 ) ₹1,958.00 ( +144.00 )
ಬೆಳಗಾವಿ  ₹928.00 ( +60.00 ) ₹1,933.00 ( +144.00 )
ಬೀದರ್  ₹984.50 ( +60.00 ) ₹2,137.00 ( +144.00 )
ಬಿಜಾಪುರ  ₹937.50 ( +60.00 ) ₹1,962.00 ( +144.00 )
ಚಾಮರಾಜನಗರ  ₹918.50 ( +60.00 ) ₹1,938.50 ( +144.00 )
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ₹923.00 ( +60.00 ) ₹1,974.00 ( +144.00 )
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ₹920.50 ( +60.00 )     ₹1,885.50 ( +144.00 )
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  ₹926.00 ( +60.00 ) ₹1,900.50 ( +144.00 )
ದಾವಣಗೆರೆ ₹926.00 ( +60.00 ) ₹1,900.50 ( +144.00 )
ಧಾರವಾಡ  ₹932.00 ( +60.00 ) ₹1,953.00 ( +144.00 )
ಗದಗ  ₹949.00 ( +60.00 ) ₹1,979.50 ( +144.00 )
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ₹939.50 ( +60.00 ) ₹1,967.50 ( +144.00 )
ಹಾಸನ ₹926.00 ( +60.00 ) ₹1,900.50 ( +144.00 )
ಹಾವೇರಿ ₹950.50 ( +60.00 ) ₹1,984.00 ( +144.00 )
ಕೊಡಗು  ₹931.00 ( +60.00 ) ₹1,962.00 ( +144.00 )
ಕೋಲಾರ  ₹915.50 ( +60.00 ) ₹1,959.00 ( +144.00 )
ಕೊಪ್ಪಳ  ₹949.00 ( +60.00 ) ₹1,979.50 ( +144.00 )
ಮಂಡ್ಯ  ₹923.00 ( +60.00 ) ₹1,947.00 ( +144.00 )
ಮೈಸೂರು ₹917.50 ( +60.00 ) ₹1,938.50 ( +144.00 )
ರಾಯಚೂರು ₹939.50 ( +60.00 ) ₹1,967.50 ( +144.00 )
ರಾಮನಗರ ₹920.50 ( +60.00 ) ₹1,969.50 ( +144.00 )
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ₹926.00 ( +60.00 ) ₹1,900.50 ( +144.00 )
ತುಮಕೂರು  ₹923.50 ( +60.00 )     ₹1,976.50 ( +144.00 )
ಉಡುಪಿ  ₹915.50 ( +60.00 ) ₹1,874.50 ( +144.00 )
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ₹932.00 ( +60.00 ) ₹1,953.00 ( +144.00 )
ವಿಜಯನಗರ ₹927.00 ( +60.00 ) ₹1,904.00 ( +144.00 )
ಬಳ್ಳಾರಿ ₹933.00 ( +60.00 ) ₹2,001.00 ( +144.00 )
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ₹920.50 ( +60.00 ) ₹1,885.50 ( +144.00 )

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ : ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಕ್ಕೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು,  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಮೆಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳ ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಐಒಸಿಎಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 550 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಎಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್ 300 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ 230 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇದು ನಗರದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ  ತಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು.

