LPG Cylinder News: ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. LPG ಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ!

LPG Cylinder News: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಸಲೀಸಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 18, 2026, 03:36 PM IST
  • LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ LPG ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
  • ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

LPG Cylinder News: ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದವರೇ ಬಾಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ LPG  ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-KYC ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ:
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ LPG ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-KYC ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ LPG ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇ-KYC ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಕಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ದಾಸ್ತಾನು ತಡೆಯಲು ಇ-KYC ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೇ LPG ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿ:
ಇ-KYC ಮಾಡಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. LPG ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮುಖ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

LPG ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಎಂದರೇನು?
LPG e-KYC ಎಂದರೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು- ಏನೇನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ?
ನೀವು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರದೆ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉಚಿತ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. 

ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೇನು?
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
* LPG ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ
* ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು
* ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು (ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ).

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

