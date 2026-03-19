LPG News: ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

LPG Good News: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆಯೇ WhatsApp ಮೂಲಕ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ದದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
* ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
* WhatsApp ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ WhatsApp, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಥವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನರು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 7710955555 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತ್ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಏಕೆ?
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನರ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಬಹು-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂಡೇನ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ರಾಹಕರು 8454955555 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ರಾಹಕರು 9493602222 ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.