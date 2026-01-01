English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Business
  ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ

LPG Price Hike: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಆಘಾತ... ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆಗಳು ₹100 ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 28 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 1, 2026, 11:54 AM IST
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
  • ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
  • ಇಂದಿನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ...

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ

LPG Price Hike: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರ ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ₹100 ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 28 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಸಕ್ಕೇರಿದೆ. ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ₹111 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ₹110 ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  EPFO ನೀಡುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ ʼಏಳುʼ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ.. ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ: 
ದೆಹಲಿ ₹ 1,691.50
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ₹ 1,795.00
ಮುಂಬೈ ₹ 1,642.50
ಚೆನ್ನೈ ₹ 1,849.50
ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,654.00

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  EPFO: ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತೆ!

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ: 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐಒಸಿಎಲ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲ ₹ 853 ಇದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹879, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹852.50 ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹ 868.50 ಇರುವ 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಅನಿಲ ದರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ₹855.50ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

