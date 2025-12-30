English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ LPG ಬಳಕೆದಾದರಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ?

LPG Price: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 30, 2025, 01:20 PM IST
  • ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳವರೆಗೂ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ
  • ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ

ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ LPG ಬಳಕೆದಾದರಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ?

LPG Price: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ LPG ರಫ್ತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಬೆಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಗ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ LPG ಆಮದು ಮಾಡುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು 2026ರಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LPG ಆಮದು ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ LPG ಆಮದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಶೇಕಡಾ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದು,  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮೂಲಕ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ LPGಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ : EPF ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹ 44,000

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳವರೆಗೂ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹853 ಆಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹1,580.50 ಇದೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ₹300 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು LPG ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 33 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
 

