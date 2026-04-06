ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ!

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 51 ಲಕ್ಷ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಡಿಎಸಿ ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್‌ಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 6, 2026, 02:51 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ LPG ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು 95 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ತಲುಪಿವೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೈನ್‌ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
camera icon6
rashmika mandanna
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೈನ್‌ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!
camera icon6
Gold Price Crash 2026
ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗುವುದು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗುವುದು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಇದರ ಬೆದರಿಕೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಇದೆ.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್..!‌
camera icon7
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಇದರ ಬೆದರಿಕೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಇದೆ.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್..!‌
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆಯೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು 95 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ತಲುಪಿವೆ. ಪೂರೈಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ (DAC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 53 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದ್ದ ಡಿಎಸಿ ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣೆಗಳು ಈಗ 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿತರಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಹೆಜ್ಜೆ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾಗೇವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ದೈನಂದಿನ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ 5 ಕೆಜಿ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವು 90,000 ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 6.6 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಹತ್ತಿರದ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಪಿಎನ್‌ಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸಹ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ 3.6 ಲಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಅನಿಲೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವದಂತಿಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2.5 ಗಂಟೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಕ್ಕೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

