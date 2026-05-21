DA Arrears News: ʼಮಹಾʼ ಸರ್ಕಾರವು 5ನೇ, 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
DA Arrears Update: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, 5ನೇ, 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ (ಸಿಪಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ₹ 800 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (ಡಿಎ) ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2026 ರ 5, 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ಸಿಪಿಸಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮೇ 2026 ರ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯು ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ..
* ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 2% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
* ನಿವೃತ್ತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ( ಡಿಆರ್ ) ದಲ್ಲಿ 2% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
* ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ 60% ಡಿಎ ಅಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (NPS) ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ:
ಕೇಂದ್ರದ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ NPS ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಷ್ಕೃತ NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (PFRDA) ಪಡೆದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಾರ್ಪಸ್ನ 60% ಅನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 40% ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವರ್ಷಾಶನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾವತಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ NPS ಕಾರ್ಪಸ್ನಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 10% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
