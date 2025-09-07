English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರುಗಳು ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಗ್ಗ: ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಥಾರ್, ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ!!

GST Rates in India 2025: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು GSTಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು XUV700 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.43 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 7, 2025, 08:59 AM IST
  • ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ GST ದರ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ
  • ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ
  • ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ICE ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರುಗಳು ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಗ್ಗ: ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಥಾರ್, ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ!!

GST New Slab: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆದ 56ನೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಐಸಿಇ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿತ!

ಕಂಪನಿಯು ಬೊಲೆರೊ/ನಿಯೋ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ 1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ., XUV3EXO (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 1.4 ಲಕ್ಷ ರೂ., XUV3EXO (ಡೀಸೆಲ್) 1.56 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಥಾರ್ 2WD (ಡೀಸೆಲ್) 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಥಾರ್ 4WD (ಡೀಸೆಲ್) 1.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ 1.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಬೆಲೆಯನ್ನ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ 1.33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು XUV700 ಬೆಲೆಯನ್ನ 1.43 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು 96,395 ರೂ. ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗ 

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 96,395 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶನಿವಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇ.5 ಮತ್ತು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿತರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ?

"ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ್ರಾಮ್ ಮಾಮಿಲ್ಲಪಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಕಾಲಿಕ ಉಪಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಟ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಿಗರ್‌ನಂತಹ ರೆನಾಲ್ಟ್‌ನ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕ್ವಿಡ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 55,095 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ, ಟ್ರೈಬರ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 80,195 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಗರ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 96,395 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

