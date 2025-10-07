English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್...!

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಥಾರ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 6 ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 03:46 PM IST
  • ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ಥಾರ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • 6 ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
  • ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್...!

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್: ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. 5-ಬಾಗಿಲಿನ ಥಾರ್‌ನ ಬಂಪರ್ ಮಾರಾಟದ ನಡುವೆ, 3-ಬಾಗಿಲಿನ ಥಾರ್‌ಗೂ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ.ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಹೊಸ ಥಾರ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಂಪರ್, ಹಿಂಭಾಗದ AC ವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್, ಡೆಡ್ ಪೆಡಲ್ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ), ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 10.25-ಇಂಚಿನ HD ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ 2025 3-ಡೋರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಡೀಸೆಲ್ (D117 CRDe): AXT RWD MT ರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷ LXT RWD MT ರೂ. 12.19 ಲಕ್ಷ

ಡೀಸೆಲ್ (2.2L mHawk): LXT 4WD MT ರೂ. 15.49 ಲಕ್ಷ LXT 4WD ರೂ. 16.99 ಲಕ್ಷ

ಪೆಟ್ರೋಲ್ (2.0-ಲೀಟರ್ M-ಸ್ಟಾಲಿಯನ್): LXT RWD ರೂ. 13.99 ಲಕ್ಷ LXT 4WD MT ರೂ. 14.69 ಲಕ್ಷ LXT 4WD ರೂ. 16.25 ಲಕ್ಷ.

ಥಾರ್ 2025 ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ಥಾರ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಟ್ಯಾಂಗೋ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಶಿಪ್ ಗ್ರೇ ನಂತಹ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು 6 ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ..! ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ

ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹೊಸ ಥಾರ್ ವಿವಿಧ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.ಇದರ 2.0-ಲೀಟರ್ M-ಸ್ಟಾಲಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 150 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 320 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ 2.2-ಲೀಟರ್ mHawk ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ 130 hp ಮತ್ತು 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ SUV 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

