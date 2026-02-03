English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ Mahindra XUV 7XO SUV 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 3, 2026, 08:44 PM IST
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO SUV
  • ₹13.66 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಇದು 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Mahindra XUV 7XO SUV Price: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ SUV ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XOಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ SUVಯನ್ನ ₹13.66 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO SUVಯು coast-to-coast screen, ಡಾಲ್ಬಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೋ, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, AI-ಚಾಲಿತ ಅಡ್ರಿನಾಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಸನ ಸೌಕರ್ಯ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸ್ಕೈರೂಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ವರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಕೇವಲ 5 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. TGDi ಹೊಂದಿರುವ 2.0-ಲೀಟರ್ mStallion ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಇದು 149.2 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. CRDe ಹೊಂದಿರುವ 2.2-ಲೀಟರ್ mHawk ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್, ಇದು 137 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 420 Nm ಟಾರ್ಕ್ (MT), 450 Nm ಟಾರ್ಕ್ (AT) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ SUV 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ 31.24-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ HD ಪರದೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ SUV ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ 16 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ HARMAN KARDON ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!

ಈ SUV ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಾತಾಯನ ಆಸನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಬಹು-ವಲಯ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಈ SUVಯನ್ನ 11 ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. XUV 7XO 7-ಆಸನಗಳ SUV ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ SUVಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್‌ರೂಫ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರನ್ನ AX, AX3, AX5, AX7, AX7T, ಮತ್ತು AX7L ಎಂಬ ಆರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

