ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Mahindra XUV 7XO SUV Price: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ SUV ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XOಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ SUVಯನ್ನ ₹13.66 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO SUVಯು coast-to-coast screen, ಡಾಲ್ಬಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೋ, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, AI-ಚಾಲಿತ ಅಡ್ರಿನಾಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಸನ ಸೌಕರ್ಯ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸ್ಕೈರೂಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ವರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. TGDi ಹೊಂದಿರುವ 2.0-ಲೀಟರ್ mStallion ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಇದು 149.2 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. CRDe ಹೊಂದಿರುವ 2.2-ಲೀಟರ್ mHawk ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್, ಇದು 137 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 420 Nm ಟಾರ್ಕ್ (MT), 450 Nm ಟಾರ್ಕ್ (AT) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ SUV 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ 31.24-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ HD ಪರದೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ SUV ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ 16 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ HARMAN KARDON ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ SUV ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಾತಾಯನ ಆಸನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಬಹು-ವಲಯ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಈ SUVಯನ್ನ 11 ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. XUV 7XO 7-ಆಸನಗಳ SUV ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ SUVಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್ರೂಫ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರನ್ನ AX, AX3, AX5, AX7, AX7T, ಮತ್ತು AX7L ಎಂಬ ಆರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.