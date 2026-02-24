English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ

EPFO Withdrawal Rules: ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್‌ ಫಂಡ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಯಾವುದು? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 24, 2026, 03:36 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ನೌಕರರು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

EPFO ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ

EPFO New Withdrawal Rules: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಹೌದು, ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು?
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 75% ವರೆಗಿನ ಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಮುಂತಾದ) ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ:
ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಗೆಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಮೊದಲು UPI ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, EPFO ​​ದ ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹುತೇಕ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು ಮೊತ್ತದ 75% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ?
ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ನವೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು UAN ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದೇ.. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

