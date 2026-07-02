/EPFO PF ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್, ಜುಲೈ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!

EPFO PF New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (EPFO) ಬುಧವಾರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 2026ರ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು (New Rules) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಮೂಲ ವೇತನ (Basic Salary) ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗರಿಷ್ಠ ತಲಾ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮೂಲವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೌಕರರ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆ!
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿ (PF Deposit) ಇಡುವುದನ್ನು ನೌಕರರು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ನೌಕರರು 1,800 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ (Retirement Savings) ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 2026 ರ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳು (New Rules) ಶಾಸನಬದ್ಧ ವೇತನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ವಿಪಿಎಫ್ (Voluntary Provident Fund) ಅನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲೂ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೇನು ಲಾಭ?
ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ಬೇಡವೆನಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಾ?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 2026ರ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು (New Rules) ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಳವಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೌದು ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (PF Withdrawal Process) ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ದ 13 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಸರಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (Central Board of Trustees) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 2026ರ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ (New Labor Codes) ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.