ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೋನಸ್ ! ಶೇ. 800 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ?

2026 ರ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ :
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
1,000 ರೂ. ಯಿಂದ 2,500
1,000 ರೂ. ಯಿಂದ 7,500
1,000 ರೂ. ಯಿಂದ 9,000
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 7,500 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 2,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 9,000 ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೂಲಕ 800% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು.
ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು :
ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬರದ ಕಾರಣ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ :
ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಅಥವಾ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ :
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ....
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾದಿದೆ.
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಈ ಕ್ರಮವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಅಥವಾ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.