English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು.. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!

ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು.. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!

Gold Revolution: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:11 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಪೈಪೋಟಿ!
  • ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಬಂಜರು. ಆದರೆ ಬಂಜರು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು
  • ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಬಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಕೆಚ್.. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಗಾಲು!

Trending Photos

Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..
camera icon8
Gold
Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 3 ಫವರ್‌ಫುಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..
camera icon8
Mahashivratri 2026
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 3 ಫವರ್‌ಫುಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
camera icon7
niveditha gowda
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon5
Shani-Shukra Yuti
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು.. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!

Global Gold Rate: ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Gold Market) ಅನಿಶ್ಚಿತತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ (US President Donald Trump) ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಬಂಜರು ಪ್ರದೇಶ. ಹುತ್ತು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಂಜರು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ʼನಿಧಿಗಳ ನಾಡುʼ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂಪತ್ಭರಿತ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿವೆ. 

ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು (ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್) ಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ-ತಾಮ್ರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರೆಕೊ ಡಿಕ್ ಗಣಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರವೇ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಪೈಪೋಟಿ!
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಹಲವು ಖನಿಜಗಳ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚೀನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಖು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು. 

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ  ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ದೇಶ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ. ತನ್ನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ 10 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿನ ರೆಕೊ ಡಿಕ್ ಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹11,000 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರೆಕೊ ಡಿಕ್ ಗಣಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ-ತಾಮ್ರ ನಿಕ್ಷೇಪ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅದಿರು ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 0.41% ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು 41.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಚಾಗೈ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿರುವ  ರೆಕೊ ಡಿಕ್ ಗಣಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗಡಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸರಪಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಹೇರಳವಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಚೀನಾ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷವೋ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೋ?
ಅಮೇರಿಕ ನಡೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಚೀನಾ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷವೋ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೋ? ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವುದು ಚೀನಾ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಈಗ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚೀನಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ

ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲೆದೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಟೆಥಿಯಾನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲಿ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Gold rategold marketDonald TrumpGold Revolutionamerica

Trending News