Major changes in Budget 2026: ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಅದೇ ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
14 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು 14.50 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲೆ 1804 ರೂ. ಇತ್ತು. ಸಿಎನ್ಜಿ-ಪಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. NHAI ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.