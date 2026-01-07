English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಬದಲಾಗಿದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಯಮ! ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ, ಗಾಡಿ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆ ಬಿಸಿ

ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಬದಲಾಗಿದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಯಮ! ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ, ಗಾಡಿ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆ ಬಿಸಿ

New FC Rules: ನೀವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 7, 2026, 09:13 AM IST
  • ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Fitness Certificate) ನೀಡುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.
  • ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಧ್ರುವಂತ್‌..! Ticket to Finale ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು..?
camera icon6
Gilli Nata
ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಧ್ರುವಂತ್‌..! Ticket to Finale ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು..?
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
camera icon6
Gilli
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Deepika Padukone Networth
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಚಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ
camera icon6
Snake
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಚಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ
ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಬದಲಾಗಿದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಯಮ! ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ, ಗಾಡಿ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆ ಬಿಸಿ

Fitness certificate New Rules: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ, ಹಾಗು ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Fitness Certificate) ನೀಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ (Traffic Police) ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡರಷ್ಟೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು. ಈಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ATS) ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ?
15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು  ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಣವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದಲ್ಲಿನ (Fitness Certificate) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ₹75,000! ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು?
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ತರದೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Fitness Certificate)ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲೆಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ATS) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀಡಿಯೊ ನಿಯಮ ಎಂದರೇನು?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ!
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ATS) ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಾಹನವು ಎಟಿಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಾಹನದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಾಹನದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಆ ವಾಹನದ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೊ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ವಾಹನವನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ATS) ತರದೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Fitness Certificate) ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Vehicle Fitness CertificateFitness CertificateFitness certificate KarnatakaFCFC New Rules

Trending News