Gratuity Calculations: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ (Gratuity Calculator) 2025ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ (New Labor Code) ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು?
ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ (Gratuity New Rules) ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ (New Labor Code) ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ (FTEs) ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೇನು?
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಾಗ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಈ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಈಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ನೌಕರರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ (Gratuity Benefits) ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೌಕರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ನೌಕರನಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಉದ್ಯೋಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ ರಜೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನೌಕರರ ಸೇವಾವಧಿ (ವರ್ಷಗಳು)ಯ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು 26 ಕೆಲಸ ದಿನಗಳ ಜೊತೆ ಗುಣಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 26 ದಿನಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಯಾರಿಗೆ? ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ?
ಆಗಾಗ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.