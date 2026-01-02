English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Gratuity ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸೇವಾವಧಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

Gratuity ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸೇವಾವಧಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

Gratuity New Rules: ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 2, 2026, 01:54 PM IST
  • ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ
  • ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Trending Photos

ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 770 ಕಿ.ಮೀ.. 70,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್!
camera icon5
Bajaj Platina 100 price
ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 770 ಕಿ.ಮೀ.. 70,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್!
ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗಿದೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ.. ಮದ್ಯ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
camera icon11
free alcohol
ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗಿದೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ.. ಮದ್ಯ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
camera icon5
lemon for dandruff
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?
camera icon5
ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?
Gratuity ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸೇವಾವಧಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

Gratuity Calculations: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ (Gratuity Calculator) 2025ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ (New Labor Code) ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು?
ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ (Gratuity New Rules)  ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ (New Labor Code) ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ (FTEs) ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO News: ATMನಿಂದ ಎಷ್ಟು PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೇನು?
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಾಗ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಈ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಈಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ನೌಕರರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ (Gratuity Benefits) ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೌಕರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ನೌಕರನಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಉದ್ಯೋಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ ರಜೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನೌಕರರ ಸೇವಾವಧಿ (ವರ್ಷಗಳು)ಯ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು 26 ಕೆಲಸ ದಿನಗಳ ಜೊತೆ ಗುಣಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 26 ದಿನಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು, DOB ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಹೊಸ ನಿಯಮ ಯಾರಿಗೆ? ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ?
ಆಗಾಗ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Gratuity CaltulationGratuityGratuity New RulesGratuity NewsNew Gratuity Rules

Trending News