December 2025 New Rules : ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಡುವುಗಳು ಸಹ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಡುವು ನವೆಂಬರ್ 30 ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಇತರವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್) ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ:
ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, NPS ನಿಂದ UPS ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 :ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜಾರಿ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ (CR) ತನ್ನ 16 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐಸಿಎಫ್ (ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ (ಲಿಂಕ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬುಷ್) ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವು ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಮೇಣ ಐಸಿಎಫ್ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೂರದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
LHB ಕೋಚ್ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?
LHB ಕೋಚ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆಂಟಿ-ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಬೆಂಕಿ ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವೇಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ LHB ಕೋಚ್ಗಳು ICF ಕೋಚ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ಕೋಚ್ಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 140 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, LHB ಕೋಚ್ಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 200 ಕಿಮೀ ವಿನ್ಯಾಸ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅತಿ ವೇಗದ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದೇ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ..! ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣಾನಾ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಐಸಿಎಫ್ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ ಮತ್ತು ಡುರೊಂಟೊದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘೋಷಣೆಯು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರೈಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.