  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ

major reforms in NPS: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (NPS) ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 1, 2026, 04:18 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು
  • ಈಗ PFRDA ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ

NPS pension: ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (NPS) ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ, PFRDA ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಈಗ, ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಉತ್ತಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಸೇಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?

NPS ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಹೊಸ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಾ ಅವರನ್ನು NPS ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞೆ ಸ್ವಾತಿ ಅನಿಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಗಮನವು ಪಿಂಚಣಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಸೇಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಪಿಎಫ್‌ಆರ್‌ಡಿಎ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ಐಎಂಎಫ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಶುಲ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 25,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 0.12 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 0.04 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಘ 'ANI' ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಪಿಂಚಣಿ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಆಯೋಗವು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

NPS pension scheme reformNPS latest newsPFRDA major reformsNational Pension Scheme updateNPS management fee reduction

