ಮುಂಬೈ: ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ₹3,143.5 ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಪೀಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ (SAT), ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವಂತೆ SEBI ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ₹3,143.5 ಕೋಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಾರಿ ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ.
₹3,143 ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಜುಲೈ 31, 2026ರಂದು ನಡೆದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ (EGM)ನಲ್ಲಿ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಷೇರುದಾರರು ಸುಮಾರು ₹3,143.5 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ Sunbright Mauritius Investments ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 24.95 ಕೋಟಿ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರಂಟ್ಗೆ ₹126ರ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ.
ಈ ವಾರಂಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದರೆ, ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 24% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
EGM ಬಳಿಕವೇ SEBI ಆದೇಶ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಸಮಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 31ರಂದು ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ EGM ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ದಿನ SEBI ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. SATನಲ್ಲಿ ಝೀ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರವಿ ಕದಂ, SEBI ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 31ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9:04ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಆದೇಶ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ದೊರಕಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ, SEBI ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆದೇಶದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು SATನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
60 ದಿನಗಳ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ SAT ಪ್ರಶ್ನೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ SAT, SEBI ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಝೀ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೆ, 60 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ SAT ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಷೇಧ ಏಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಫಂಡ್ ರೇಸ್ಗೆ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡ
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಗಡುವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವಿದೆ. SEBI ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಧಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದರೆ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು. ಆಗ ಈಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಷರತ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಝೀ ಪರ ವಕೀಲರು SATನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
SEBI ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
SEBIಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕರಣವು ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜಮೀನಿನ ಟೈಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. SEBI ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೈಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 31ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ SEBI, ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು CEO ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ₹1.48 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
SAT ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಏನು?
SAT ನೀಡಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ರಿಲೀಫ್ನಿಂದ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ₹3,143.5 ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾರಂಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದುಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಮನ ಇರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, SEBI ಆದೇಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ SAT ನೀಡಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಪು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.
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