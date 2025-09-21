English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಸರಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಯಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 55% ಡಿಎ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:26 PM IST
    • ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ
    • ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಐಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ
    • ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

ದಸರಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

DA increase: ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಯಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 55% ಡಿಎ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 12 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 55% ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶೇ. 2% ಹೆಚ್ಚಳ: 
ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು, ಅದನ್ನು ಶೇ. 53 ರಿಂದ ಶೇ. 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈಗ, ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಎ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ₹ 9,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, 55% ಡಿಎಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ₹ 4,950 ಡಿಎ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ₹ 13,950. ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಡಿಎ ₹ 5,220 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ₹ 14,220 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ₹ 270 ರ ಪ್ರಯೋಜನ.

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

ಜನವರಿ 16, 2025 ರಂದು, ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಆಯೋಗವು ಆರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 15–18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 8 ತಿಂಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಜಿಯೋ 77 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ!

NHM ಹರಿಯಾಣ ಮಿಷನ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ 230 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 239 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ, ಜುಲೈ 1, 2024 ರಿಂದ 239 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 246 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ 246 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 252 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

 

