  • ಸಂಕ್ರಾತಿ ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..! ಕೇವಲ 1 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ ಕರೆ - ಇಂಟರ್ನೆಟ್

Best Recharge offers : ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಒಂದು ಕಾದಿದೆ. 1 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರಿಚಾರ್ಚ್‌ ಆಫರ್‌ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾವ ಸಿಮ್‌.. ಏನಿದು ಆಫರ್‌..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 12, 2026, 09:47 AM IST
    • ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಒಂದು ಕಾದಿದೆ.
    • 1 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಭ್ಯ.
    • ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರಿಚಾರ್ಚ್‌ ಆಫರ್‌ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

BSNL recharge offer : ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BSNL ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೂ. 1 ಗೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 SMS 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಆಫರ್ ಜನವರಿ 31 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು BSNL X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವು ಈ ಆಫರ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ಗೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿ

ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಉಚಿತ BSNL ಸಿಮ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, 100 SMS ಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜನವರಿ 31 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಿಮ್ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ BSNL CSC ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ BSNL ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ BSNL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಏರ್ಟೆಲ್, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್‌ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

today offersToday best offersBSNLBSNL Freedom OfferBSNL Recharge Offer

