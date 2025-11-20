English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಮದ್ಯಪ್ರೀಯರೇ.. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ವಿಸ್ಕಿಯಿಂದಲೇ ಗಳಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ..! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ

ಮದ್ಯಪ್ರೀಯರೇ.. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ವಿಸ್ಕಿಯಿಂದಲೇ ಗಳಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ..! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ

Make money by investing in whiskey : ವಿಸ್ಕಿ, ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಹಳ ಜನ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದು ಹಣ ವೈರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುವುದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 20, 2025, 04:30 PM IST
  • ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಗಂಭೀರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು

Trending Photos

ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
camera icon5
bigg boss Dhruvanth
ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon7
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ! ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ
camera icon7
curry leaves
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ! ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ
ಮದ್ಯಪ್ರೀಯರೇ.. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ವಿಸ್ಕಿಯಿಂದಲೇ ಗಳಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ..! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ

Make money by investing in whiskey : ವಿಸ್ಕಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮದ್ಯದ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಈ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾರ್ ಶೆಲ್ಫ್‌ಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾರೋಬೋನ್ ಲೇನ್ ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿ (MLIW) ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು (ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು) ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾದರಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಪೀಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದು ಪಕ್ವವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

MLIW 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಟೋಕನೈಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪೀಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3,500 ರಿಂದ 8,000 ಪೌಂಡ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆ ಅಥವಾ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ವಿಸ್ಕಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೈಕೆಟುಗುವ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಮಾರ್ಗ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಹಬ್ಬ..

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೀಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗಂಭೀರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ MLIW (ಮ್ಯಾರೋಬೋನ್ ಲೇನ್ ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಐರಿಶ್ ಪೀಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 200 ಲೀಟರ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 280 ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕು. ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್-ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ನಯವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪೀಪಾಯಿ ಹಳೆಯದಾದಷ್ಟೂ, ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಪೀಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯುಕೆ-ಭಾರತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 150 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ ಮತ್ತು ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. MLIW ಇದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿಲೀನ ! ಇನ್ನು ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು

ಪೀಪಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳೂ ಇವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭದ ನಂತರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಭೌತಿಕ ಅಪಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, MLIW ತನ್ನ ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

Whiskey investmentCask ownershipIndian investorsMLIWMake money by investing in whiskey

Trending News