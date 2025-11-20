Make money by investing in whiskey : ವಿಸ್ಕಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮದ್ಯದ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಈ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾರ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾರೋಬೋನ್ ಲೇನ್ ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿ (MLIW) ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು (ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು) ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾದರಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಪೀಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದು ಪಕ್ವವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
MLIW 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಟೋಕನೈಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪೀಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3,500 ರಿಂದ 8,000 ಪೌಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆ ಅಥವಾ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ವಿಸ್ಕಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೀಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗಂಭೀರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ MLIW (ಮ್ಯಾರೋಬೋನ್ ಲೇನ್ ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಐರಿಶ್ ಪೀಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 200 ಲೀಟರ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 280 ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕು. ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್-ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ನಯವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪೀಪಾಯಿ ಹಳೆಯದಾದಷ್ಟೂ, ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಪೀಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯುಕೆ-ಭಾರತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 150 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ ಮತ್ತು ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. MLIW ಇದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೀಪಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳೂ ಇವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭದ ನಂತರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಭೌತಿಕ ಅಪಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, MLIW ತನ್ನ ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.