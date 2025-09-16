ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ! ರೂ.10ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆದಾಯ

Malabar neem plant: ಮಲಬಾರ್ ಬೇವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಲಬಾರ್ ಬೇವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಆ ಮರವು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಮಲಬಾರ್ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಪ್ಲೈವುಡ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಲಬಾರ್ ಬೇವು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಸಮ್, ಸಾಗುವಾನಿ ಮತ್ತು ಮಹೋಗಾನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಲಬಾರ್ ಬೇವಿನ ಮರವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಲಬಾರ್ ಬೇವಿನ ಮರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಲಬಾರ್ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಛಾವಣಿ ಹಲಗೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು, ಪ್ಲೈವುಡ್, ಟೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವು ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಮರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಮರವನ್ನು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲಬಾರ್ ಬೇವಿನ ಮರದಿಂದ ನೀವು 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 700 ರೂ.ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮರದಿಂದ 7000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ 350 ಮರಗಳಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲಬಾರ್ ಬೇವಿನ ಮರದ ಮರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 1,000 ರೂ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲಬಾರ್ ಬೇವಿನ ಮರದಿಂದ 30 ರಿಂದ 50 ಚದರ ಅಡಿ ಮರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು 30 ಚದರ ಅಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವು ಸುಲಭವಾಗಿ 30,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ 350 ಮರಗಳಿಂದ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!