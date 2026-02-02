English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಿಮ್‌ಗಳಿಂದ 27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ! ದಿಢೀರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ..

Gold in SIM card: ಆಗ್ನೇಯ ಚೀನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:05 PM IST
  • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಿಮ್‌ಗಳಿಂದ 27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ! ದಿಢೀರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ..

ಆಗ್ನೇಯ ಚೀನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಯಾವೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹುಯಿಝೌದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಿಯಾವೊ ತನ್ನ ಚಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಐದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..   

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ವಿಯಾವೊ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯಮದ ಚಿಪ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.001 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಧನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಂತಹ ಇತರ ತ್ಯಜಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೂಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..   

ವೈರಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ವಿಯಾವೊ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಭಾರೀ ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರೀ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

 

