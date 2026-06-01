Maruti Car: ಕಾರುಗಳೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಮಾರುತಿ (Maruti Company). ಈ ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕಾರು (Maruti Grand Vitara) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಫೋಟೋಗಳು, ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಫೀಚರ್ಸ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್, ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸರ್ವೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 1.5 ಲೀಟರ್ ಕೆ.-ಸೀರಿಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಸುಮಾರು 103 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 137 NM ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್
ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು ನಗರ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 5 ಸ್ಪೀಟ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ SUV 45 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇ-ಸಿವಿಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ARAI ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ಗೆ 27.97 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 23 ರಿಂದ 26 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿದರೆ, 1250 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ
ಈ ಕಾರು 45 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿದರೆ 1250 ಕಿ.ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಇದು 1000 ದಿಂದ 1150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
