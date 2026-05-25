Maruti Eeco 2026: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಕೋ (Maruti Suzuki Eeco) ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ Eeco ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಇಕೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 7 ಸೀಟರ್ CNG ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ K-Series ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. CNG ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26.78 km/kg ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವೇ ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರ ಸಂಚರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್, ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಇಕೋ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್, ಎಸಿ, ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸೀಟ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹8 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, Eeco ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶಾಲ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಾರುತಿ ಈಕೋದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹5.21 ಲಕ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹6.36 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗಿಯರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ನೀಡುವ ಕಾರು ಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾರುತಿ ಇಕೋ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.