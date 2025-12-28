32 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್.. ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಆಲ್ಟೊ K10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 32 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:55 PM IST
  • ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
  • ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ
  • ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

Maruti S-Presso: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕನಸೆಂದರೆ ಕಾರು ಹೊಂದುವುದು. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಕಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಗ್ಗದ ಕಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ 'ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ K10' ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರು. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಆಲ್ಟೊ K10 ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ SPresso: ಬೆಲೆ, ರೂಪಾಂತರದ ವಿವರ 

ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 3.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ  5.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ K10 ಬೆಲೆ 3.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಆಲ್ಟೊಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5.90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 95,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರನ್ನ ನೀಡುವಾಗ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ..!

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ SPresso: ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದಕ್ಷತೆ

ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಆಲ್ಟೊ K10ನಂತೆಯೇ 1.0-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ 69 PS ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು 91 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು AMT ಸೇರಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ 1.0-ಲೀಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನ CNG ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ CNG ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು 56 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. CNG ವಾಹನಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ CNG ವಾಹನವಾಗಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಮೈಲೇಜ್. ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು 24.76 ಕಿಮೀ/ಲೀ ನಿಂದ 25.3 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ CNG ರೂಪಾಂತರವು 32.73 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಗಮನ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..! ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿ..

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 7-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಇಬಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP)ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ತನ್ನ ಉದ್ದವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಲ್ಟೊ K10ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಿಂದ ಸರಕು ಸ್ಥಳವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ: ಮೈನಸ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಏನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದರ SUV ತರಹದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಹಿಂಬದಿಯ ನೋಟ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹಗಲು/ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಿನ ಕನ್ನಡಿ, ಚಾಲಿತ ORVM ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

