Maruti Suzuki Alto K10: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೋ ಕೆ10 ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗಾಗಿ Alto K10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೋ ಕೆ10ನಲ್ಲಿ K10C 1.0 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 63 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 89 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿಯರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ Alto K10 ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್ CNG ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Alto K10ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS ಹಾಗೂ EBD ಫೀಚರ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ Alto K10 ಇನ್ನೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಾರು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಜೆಟ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, Alto K10 ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇಶದದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಫೆವರಿಟ್ ಕಾರುಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.